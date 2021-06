Em nota, governo responsabiliza prefeitos pos seus atos em relação à pandemia

O Governo de Mato Grosso do Sul estudou a decisão de prefeitos que desistiram de fechar as atividades não essenciais nesta semana e disparou uma nota oficial sobre o assunto no final da tarde desta segunda-feira (14).

O Estado acatou um pedido da entidade representativa dos prefeitos, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul – Assomasul, que reivindicou medidas mais duras para frear a pandemia, entre elas a obrigatoriedade de cumprimento das recomendações do PROSSEGUIR pelos Municípios, toque de recolher; lei seca e reforço do policiamento ostensivo de fiscalização.

O estado entende que cumpriu o seu dever, com base em dados técnicos, e cabe ao Ministério Público, órgão de controle e fiscalização, a tomada das medidas legais cabíveis.

Por fim, o Estado alerta aos prefeitos que adotarem medidas mais flexíveis das previstas no Decreto Estadual, que assumam a responsabilidade sobre as consequências decorrentes de seus atos.