Em menos de 24 horas, PMA captura 2 jiboias na Capital

A Polícia Militar Ambiental (PMA) capturou duas Jiboias de ontem para hoje em Campo Grande. De acordo com informações da polícia, um funcionário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO), localizada no Parque dos Poderes, acionou a PMA e informou que havia uma serpente no local.

Ao chega no local os militares encontraram o animal de aproximadamente dois metros, em meio a folhas secas, no estacionamento, e com lesão na cabeça. Ela foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), para atendimento médico veterinário e posterior soltura em seu ambiente natural.

Ontem outra serpente da mesma espécie havia sido capturada no barracão da Secretaria Estadual de Saúde, também na região do Parque dos Poderes.