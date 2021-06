Em estado crítico, Saúde transfere mais três pacientes para São Paulo

Sem leitos, Mato Grosso do Sul precisou recorrer novamente a outro estado nesta segunda-feira (14). De acordo com as novas informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES), mais três infectados foram mandados para São Paulo, com as novas internações, chega a 34 o número de pacientes designados para fora.

Serão transferidos três que estão internados em unidades de saúde em Dourados. As famílias deram autorização para o deslocamento. O translado de Dourados até a Base Aérea de Campo Grande foi feito em ambulâncias.

A Central Estadual de Regulação está levantando a possibilidade de novas transferências.

Veja como estão as transferências

Nove pacientes foram transferidos para o Estado de Rondônia, sendo 7 de Dourados, um de Bonito e outro de Itaquiraí, que estava internado em Eldorado. No domingo (6) cinco pacientes (2 de Campo Grande e 3 de Maracaju) foram levados para São Paulo, nesta segunda-feira (7), dois pacientes de São Gabriel do Oeste foram para São Paulo. Na terça-feira (8) três pacientes de Campo Grande e dois pacientes de São Gabriel do Oeste foram para São Paulo, na quarta-feira (9) quatro pacientes de Dourados foram para São Bernardo do Campo, sexta-feira (11) quatro pacientes para São Bernardo do Campo, no domingo (13) foram dois pacientes de Dourados para São Paulo, e nesta segunda-feira, mais três pacientes, totalizando 31 pacientes de MS enviados para internação em hospitais de Rondônia e São Paulo.

A Secretaria de Estado de Saúde registrou uma alta entre os pacientes transferidos para outros Estados. A paciente de 29 anos estava internada em Porto Velho desde 4 de junho e retornou para a cidade de Dourados em 11 de junho.

A Secretaria de Estado de Saúde informa que quatro pacientes internados em outros Estados vieram a óbito. A paciente de 52 anos do município de Dourados morreu na noite desta segunda-feira (7), em Porto Velho (RO). Ela integrava o quantitativo de nove pacientes que foram encaminhados à capital rondoniense na sexta-feira (4.6). O outro é um homem de 53 anos, do município de Maracaju e que morreu nesta terça-feira (8) no Estado de São Paulo. Ele estava internado no Hospital Geral Vila Penteado e integrava o grupo de cinco pacientes que foram transferidos para a capital paulista no último domingo (6). O terceiro é um homem de 66 anos integrava o grupo de cinco pacientes que foram transferidos nesta terça-feira (8.6) para o Estado de São Paulo. O paciente é do município de Campo Grande. Estava internado na UPA Leblon e foi encaminhado para o Hospital Geral Vila Penteado na capital paulista. O quarto óbito é de um 76 anos de Campo Grande que havia sido transferido com Covid-19 para o Hospital Geral Vila Penteado em São Paulo.

com a assessoria