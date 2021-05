Em Dourados, embaixadora da Venezuela conhece situação de imigrantes

A embaixadora da Venezuela, Maria Teresa Belandria, cumpre agenda na manhã desta quinta-feira (20) em Dourados. Ela está desde ontem em Mato Grosso do Sul para pedir apoio a regularização de venezuelanos que entraram de forma ilegal no Brasil após deixarem o país de origem.

Os compromissos na maior e mais populosa cidade do interior sul-mato-grossense preveem encontro com o prefeito Alan Guedes (PP), por volta de 11h, no CAM (Centro Administrativo Municipal) e depois um almoço privado. Amanhã o encontro deve ocorrer na Câmara de Vereadores, às 9h.

Dourados é uma das cidades brasileiras que mais receberam imigrantes dentro da Operação Acolhida, criada pela União em 2018, quando a Venezuela vivia intensa crise política e econômica.

De acordo com o ‘Mapa da Interiorização’ divulgado pelo Governo Federal, são 2.558 venezuelanos morando legalmente no município e atuando em vários setores como construção civil e indústria de transformação.

(com informações do Dourados News)