Em alerta, Estado confirma primeiros casos de pacientes com variante P2 da Covid-19

Dois pacientes de 47 e 19 anos são os primeiros infectados pela variante P2 (do Rio de Janeiro) em Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pelo Lacen/MS (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul). Os casos foram confirmados por meio de exame de sequenciamento de genoma, que é o utilizado para identificar variantes do novo coronavírus.

A confirmação aconteceu entre a última quinta e sexta-feira (8 e 9) com resultados de amostras que estavam sob análise do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Os casos confirmados foram de reinfecção, ou seja, de pacientes que já haviam sido infectados pelo coronavírus e foram reinfectados pela variante P2.

Um deles foi um homem de 47 anos, morador da cidade de Ladário. O outro caso foi de uma jovem de 19 anos, moradora de Fátima do Sul.

“Os exames são de amostras coletadas em 2020 que estavam sob análise do Instituto Adolfo Lutz. O fato novo é a identificação dessa variante P2. A variante detectada no primeiro exame dos pacientes é a que tem sido identificada aqui desde o início da pandemia. E essa P2 é a que surgiu no Rio de Janeiro e merece atenção da vigilância em saúde, pelo controle dos tipos de vírus que estão circulando no Estado”, explicou o diretor geral do Lacen/MS, Luiz Henrique Ferraz Demarchi.

A variante P2 circula no país desde março deste ano. Identificada no Rio de Janeiro, a mutação é considerada preocupante porque segundo já apurado por especialistas, ela tem alto potencial de transmissibilidade, ou seja, é transmitida de forma mais rápida de pessoa para pessoa.

Sobre a P1, até o momento o primeiro e único caso confirmado em Mato Grosso do Sul foi em 2 de março deste ano, em um paciente do sexo masculino, de 37 anos, morador de Corumbá. Conforme divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), o homem apresentou sintomas da Covid após uma viagem a Manaus (AM), cidade de origem dessa mutação.

Conforme os dados do Lacen/MS até esta segunda-feira (12) são 40 amostras que estão sob análise de pacientes sul-mato-grossenses suspeitos de P1. Conforme explicou o diretor geral do laboratório estadual, quando a amostra é enviada não é possível saber qual variante será identificada. Os casos suspeitos são identificados e enviados para análise principalmente por indicação de médicos, que percebem nos pacientes características diferentes na evolução do quadro do paciente e avaliam também seu histórico (como viagens para fora do Estado, por exemplo). (Com informações do Dourados News)