Em ação inédita no país, Capital vacina 650 indígenas contra a Covid-19

Campo Grande é um dos primeiros municípios do país a realizar a imunização indígenas não aldeados, que vivem em áreas urbanas, e com a ação de hoje vacinou 650 pessoas contra a Covid-19 ), no Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena, localizado na região do bairro Tiradentes.

Por Mato Grosso do Sul possuir a segunda maior população indígena do Brasil, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da ação, considerando que uma parcela significativa da população indígena, especialmente nas maiores cidades do Estado, como é o caso de Campo Grande, vivem em aldeias ou comunidades urbanas e, consequentemente, não foram contempladas inicialmente dentro do Plano Nacional de Imunização.

“Ouvindo o apelo das lideranças, chegamos a um consenso da necessidade de incluir estas pessoas dentro do cronograma de vacinação. O fato de residirem na cidade não as fazem menos suscetíveis do que os seus parentes que vivem na zona rural. A proteção através da imunização é muito importante para eles, assim como para toda à população campo-grandense”, pondera.

A população indígena urbana não foi incluída inicialmente dentro do grupo prioritário pelo Ministério da Saúde, ficando a cargo dos estados e municípios organizarem a imunização deste público, considerando a disponibilidade de doses.

Nesta segunda-feira (12), serão atendidos indígenas que vivem na USF Indubrasil, indígenas que vivem nas comunidades Jardim Inápolis, Vila Entrocamento e Roda Velha. Posteriormente será atendida a população das comunidades adjacentes à Água Bonita, Vila Romana e Noroeste.

Vacinação

Nesta semana à vacinação da população em geral estará suspensa até o recebimento de novas doses. Será dada continuidade somente a imunização dos indígenas e da aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca em trabalhadores da saúde que atuam nos hospitais de Campo Grande.