EM 24 HORAS: MS registra1.942 mil casos de COVID e  32 óbitos

Em 24 horas, Mato Grosso do Sul saltou de 271.319 mil casos da COVID-19 para 273.261 mil. São 1.942 mil casos a mais, de acordo com o Boletim Epidemiológico COVID-19 estadual. Ao todo já são 6.382 mil mortos. Mas outros 12 foram acrescentados nos jornais locais e mais 17 mortos.

De acordo com boletim da referência para COVID em MS, Hospital regional há lotação máxima de leitos com 138 pacientes, seis intubados, inclusive na enfermaria. A média de tempo de internação é de 14 a 15 dias. Mas pode acontecer de ficar até 3 meses.

Dados do boletim apontam onde tiveram mais casos de sexta para sábado. Campo Grande com 366 a mais, Dourados com 203, Três Lagoas com 95, Ponta Porã com 94, Ivinhema com 91, Corumbá com 70 e Coxim com 55.

Boletim-Epidemiologico-COVID-19-2021.05.21