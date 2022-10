Pesquisas Real Time Big Data e Serpes apontam liderança de Contar a governo

Na primeira, aparece com 50% dos votos ante 38%, na segunda, 55% a 44%

Duas pesquisas de intenções de voto para governo de Mato Grosso do Sul, divulgadas nessa segunda-feira (17), apontam o candidato, Capitão Contar (PRTB), na liderança, a menos de duas semanas da eleição, marcada para ser realizada no dia 30 de outubro. Pela Real Time Big Data/TV Record, Capitão Contar aparece com 57% contra 43% de Eduardo Riedel (PSDB).

Já pela pesquisa Serpes/TV Morena, os percentuais ficam em 55,3% e 44,7% dos votos válidos. A vantagem do deputado sobre o candidato do governo é de 10,6%. Esta é a primeira pesquisa realizada pelo Serpes em Mato Grosso do Sul. O instituto foi contratado pela TV Morena após os erros do Ipec no primeiro turno. A última pesquisa divulgada pelo instituto, no dia 1º de outubro, apontava segundo turno entre André Puccinelli (MDB) com 31% e Eduardo Riedel com 18%. Capitão Contar aparecia apenas em quarto, com 17%.

Entenda a pesquisa

O Serpes entrevistou 812 pessoas de 29 municípios, entre os dias 12 e 15 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o protocolo nº MS02993/2022 e no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o protocolo nº BR09307/2022.

Gêneros dos eleitores

Sobre a pesquisa Real Time Big Data/TV Record, Capitão Contar tem 50% das intenções de voto contra 38% do adversário, Eduardo Riedel. Brancos e nulos são 6% e aqueles que não sabem ou não responderam também somam 6%. Se contados apenas os votos válidos (sem levar em consideração os nulos e brancos), Contar tem 57% contra 43% de Riedel. A pesquisa aponta também dados sobre o gênero dos eleitores de ambos os candidatos. Capitão Contar tem 57% dos votos masculinos e 43% dos femininos. Já Eduardo Riedel tem 40% dos votos femininos e 36% dos masculinos. Seis por cento das mulheres disseram que votarão em branco ou anularão o voto. O mesmo percentual de homens deram a mesma resposta.

Já os que não sabem ou não responderam foram 11% de mulheres e 1% de homens. Mil pessoas ouvidas. O levantamento, encomendado pela Record TV, ouviu 1 mil eleitores nos dias 14 e 15 de outubro.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MS03328/2022.

Líder das pesquisas não vai ao debate

O candidato a governo Capitão Contar (PRTB) não foi ao debate promovido pelo site Midiamax, marcado para qa noite de segunda-feira (17). Em nota, agradeceu o espaço concedido, mas para não desprestigiar nenhum veículo, neste momento optou fazer campanha nos municípios. Na tarde de ontem (17), o candidato cumpriu agenda na cidade de Rio Verde de Mato Grosso. Pela nota, deve também não participar do debate de quarta-feira (19), que será promovido pelo TopMídia e pelo SBT.

A ausência de Contar no debate do Midiamax gerou queixas do adversário Eduardo Riedel (PSDB). “É preciso respeitar o eleitor. O debate é oportunidade de demonstrar quem está preparado, onde o eleitor pode comparar e definir seu voto. Além de respeito para com os veículos de imprensa, que lançam mão de toda uma logística e infraestrutura para organização dos debates, eles são uma excelente oportunidade de apresentar à sociedade nossas propostas para um novo futuro para Mato Grosso do Sul”, afirmou Eduardo Riedel.

Por Bruno Arce – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.