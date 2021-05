Elefante Branco: Primeira Vila Olímpica Indígena do Brasil está depredada

A primeira Vila Olímpica Indígena do país virou um Elefante Branco. Ela fica na Reserva Indígena de Dourados, instalada na aldeia Jaguapiru. É um complexo de 29 mil metros quadrados inaugurado em 2011, hoje depredado. É um investimento em ruínas do Ministério do Esporte de R$ 1,4 milhão com quadra poliesportiva, campo de futebol, pista de atletismo, quadra de vôlei de areia, parque infantil, vestiários, banheiros adaptados e prédios administrativos.

Quem tem registros de lá é Flávio Vicente Machado, missionário do CIMI (Conselho Indigenista Missionário). Ele conta que a instalação está abandonada há anos e que não tem nenhum projeto permanente lá. “Estive pouco antes da pandemia. Os salesianos começaram um trabalho lá de oratória. Está tudo realmente depredado. Uma ou outra área esta mais conservada. A juventude cuida da quadra e joga no local, mas não existe mais nenhum projeto desportivo lá. Infelizmente, virou um elefante branco ali na aldeia”, lamenta o missionário.

De acordo com ele, as lideranças vivem insistindo para tentar algo alternativo para aquele espaço, um projeto de incentivo. “Isso seria muito importante, principalmente, quando se identifica uma juventude bastante numerosa e ociosa diante da falta de oportunidades dentro da própria reserva, mas também fora por conta de uma série de fatores: preconceito, racismo, despreparo profissional, enfim”, avalia Flávio. Para ele, realmente seria um espaço de grandes oportunidades.

oportunidades

“Mas que falta um projeto envolvendo a secretaria de cultura, esporte e lazer do Estado ou município para que houvesse projetos para juventude, pirncipalemnte na linha de prevenção na linha de suicídio porque 70% dos casos de suicídios são entre a população jovem e 70% também são do sexo masculino. O que revela a vulnerabilidade que os jovens homens vivem. É muito explicado porque eles têm que prover a subsistência de suas famílias, enfim, todo estresse social ao qual eles estão submetidos”, avaliou o integrante da CIMI.

Ele reforça que a Congregração dos Padres Salesianos de São João Bosco, começaram lá um trabalho de oratória que é reunir os jovens, organizar jogos, só que com a pandemia tudo parou e atualmente, segue parada.

Izael Morales, liderança da Aldeia Jaguapiru, faz coro com o missionário sobre a situação da Vila Olímpica. “Está um elefantão branco. Não tem nenhum órgão público que quer assumir por causa dos gastos, manutenção ,vigilantes e alguns funcionários para manter a estrutura”, conta.

Porém ,ele não ficou de braços cruzados. “A gente tenta fazer um trabalho voluntário para ir limpando, mas é coisa interna sem nenhum resultado é mais para manter a ordem e a limpeza. Era bom que alguém assumisse, mas não dá lucro então ninguém quer assumir. Porém, a gente tenta fazer uns eventos”, pontua Izael.