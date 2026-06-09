Sesc MS realiza Dia Nacional de Escolas de Portas Abertas em celebração aos 80 anos da instituição

Em comemoração aos 80 anos do Sesc no Brasil, a Rede Sesc de Educação realizará, no dia 13 de junho de 2026, o Dia Nacional de Escolas de Portas Abertas. A ação acontece simultaneamente em todas as escolas da instituição no país.

No Mato Grosso do Sul, participam as unidades de Campo Grande e Três Lagoas, com programação gratuita e aberta ao público: estudantes, famílias, ex-alunos, trabalhadores do comércio e comunidade em geral. O objetivo é aproximar as escolas da comunidade, mostrar projetos e práticas pedagógicas e fortalecer o vínculo entre educadores, estudantes e famílias.

Em Campo Grande, na Escola Sesc Ensino Médio, das 9h às 12h, haverá:

Circuito esportivo temático Copa do Mundo

Cooking class bilíngue

Atividade maker

Visita guiada na escola

Ações de saúde: orientação nutricional, prato saudável e mitos e verdades sobre alimentação

Pipoca, algodão doce e brincadeiras para as crianças

Em Três Lagoas, das 9h às 12h, a programação inclui:

Circuito esportivo temático Copa do Mundo

Contação de histórias

Visita guiada na escola

Palestras com psicóloga e nutricionista

Pipoca, algodão doce e muitas brincadeiras para as crianças

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.