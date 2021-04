Edson Fachin e Roberto Barroso são vacinados contra a covid-19

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin e Roberto Barroso, já tomaram a 1ª dose do imunizante contra a covid-19. A informação foi confirmada pelo Poder360 nesta terça-feira (27) com a assessoria do órgão. Não foram divulgadas informações como a fabricante da vacina, imagens e data da vacinação.

Com eles, 8 ministros da Corte já foram vacinados contra a covid-19. Em 20 de abril, o gabinete de ministra Cármen Lúcia confirmou que ela recebeu a vacina. Foi a 6ª magistrada imunizada.

Ainda faltam os mais jovens: Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.