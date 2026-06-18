MS cresce o dobro da média nacional em uma década e avança em renda e investimentos

Estado saltou da 17ª para a 3ª maior renda média do país e acumula mais de R$ 105 bilhões em investimentos privados previstos

O Estado registrou crescimento econômico equivalente ao dobro da média nacional nos últimos dez anos, consolidando-se como um dos estados mais dinâmicos do país em geração de empregos, atração de investimentos e aumento da renda da população.

Os dados foram destacados pelo governador Eduardo Riedel durante o Fiap 2026 (Fórum Internacional da Agropecuária), realizado em Campo Grande, que reúne representantes do Brasil, de outros 14 países e da União Europeia para discutir segurança alimentar, produção sustentável e transição energética.

Segundo Riedel, o avanço econômico se reflete diretamente na melhoria dos indicadores sociais e no fortalecimento do ambiente de negócios.

“O Mato Grosso do Sul se transformou em pouco mais de dez anos. Crescemos o dobro da média brasileira nesse período e isso se traduz em oportunidades de emprego e renda. Saímos da 17ª para a terceira maior renda média do país”, afirmou.

O governador destacou que o resultado é fruto de uma estratégia construída em parceria com a iniciativa privada, baseada na expansão da produção agropecuária, industrialização, investimentos em infraestrutura e fortalecimento de setores estratégicos como bioenergia, celulose e agroindústria.

Atualmente, o Estado possui uma carteira superior a R$ 105 bilhões em investimentos privados previstos, dos quais R$ 81 bilhões já estão consolidados, abrangendo projetos nas áreas de energia renovável, indústria, logística e produção de alimentos.

Além do crescimento econômico, Mato Grosso do Sul tem ampliado sua participação no mercado internacional, impulsionado pela demanda global por alimentos, combustíveis renováveis e produtos sustentáveis.

Para o governador, os investimentos em infraestrutura também têm papel fundamental nesse processo. O Estado vem ampliando parcerias público-privadas, concessões e obras em rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos para aumentar a competitividade e facilitar o escoamento da produção.

O desempenho econômico apresentado durante o Fiap reforça o posicionamento de Mato Grosso do Sul como uma das regiões mais estratégicas do país para investimentos, combinando crescimento econômico, sustentabilidade e capacidade de atender às demandas do mercado global.

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