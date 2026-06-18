MS atrai mais de R$ 105 bilhões em investimentos privados e reforça protagonismo no agro e na energia

Carteira de investimentos inclui projetos de bioenergia, celulose, infraestrutura e industrialização, consolidando o Estado como um dos principais polos de desenvolvimento do país

Mato Grosso do Sul consolidou uma carteira superior a R$ 105 bilhões em investimentos privados previstos, dos quais R$ 81 bilhões já estão consolidados, fortalecendo a posição do Estado como um dos principais destinos para novos empreendimentos no Brasil.

Os números foram destacados durante o Fiap 2026 (Fórum Internacional da Agropecuária), realizado em Campo Grande, que reúne representantes do Brasil, de outros 14 países e da União Europeia para discutir segurança alimentar, produção sustentável e transição energética.

Segundo o governador Eduardo Riedel, o Estado construiu ao longo dos últimos anos um ambiente favorável para novos negócios, impulsionado por investimentos em infraestrutura, logística e industrialização da produção.

“O ambiente de negócios e oportunidades já foi criado. Recebemos investimentos recordes e buscamos os caminhos para superar os desafios logísticos, com concessões, parcerias público-privadas e investimentos em diferentes modais de transporte”, afirmou.

Com forte vocação agropecuária, Mato Grosso do Sul tem ampliado sua participação em setores estratégicos como bioenergia, celulose e agroindústria. O modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado busca combinar aumento da produtividade, agregação de valor à produção e sustentabilidade ambiental.

Durante o evento, Riedel destacou ainda que Mato Grosso do Sul registrou crescimento econômico acima da média nacional na última década, refletindo diretamente na geração de empregos e no aumento da renda da população.

“O Estado cresceu o dobro da média brasileira nos últimos dez anos. Saímos da 17ª para a terceira maior renda média do país, resultado de um trabalho conjunto entre poder público e iniciativa privada”, afirmou.

O Fiap 2026 debate temas como segurança alimentar, comércio internacional, biocombustíveis, acordo Mercosul-União Europeia e a Rota Bioceânica, reforçando o papel do Brasil e de Mato Grosso do Sul na produção de alimentos e energia para atender à crescente demanda global.

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