Monitoramento do Procon/MS aponta redução no preço do diesel em Campo Grande

A adoção de medidas provisórias para conter os reflexos da escalada de preços do barril de petróleo no mercado internacional, impulsionada pelos conflitos no Oriente Médio, surtiu efeito nas bombas dos postos localizados no anel viário de Campo Grande.

Um monitoramento realizado pelo Procon Mato Grosso do Sul entre abril e junho aponta que os descontos aplicados às distribuidoras de combustíveis foram repassados aos consumidores. No período analisado, o diesel S10 à vista recuou de R$ 7,35 para R$ 6,82, enquanto o S500 passou de R$ 7,18 para R$ 6,52. A tendência de queda foi mais expressiva no mês de maio.

Para ambos os tipos de combustível, o abastecimento na modalidade crédito custou, em média, até R$ 0,03 a mais por litro. Essa taxa extra permaneceu constante durante todo o levantamento.

Embora os dados indiquem que o pior do impacto internacional já passou, a instituição recomenda que os consumidores continuem pesquisando os preços e sempre exijam a emissão da nota fiscal.

A equipe de fiscalização do Procon Mato Grosso do Sul segue à disposição dos cidadãos por meio do Disque Denúncia 151 e do www.procon.ms.gov.br, assegurando o equilíbrio e a segurança nas relações de consumo.

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