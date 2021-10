Gasto com itens da cesta pode variar 17% nos supermercados

Variação foi maior em itens como legumes e produtos de higiene

O gasto com as compras semanais de 27 itens da cesta básica pode variar 17% em Campo Grande. O custo da cesta pode sair de R$ 217 a R$ 254,27 dependendo do local escolhido. Pelo menos é o que mostra a pesquisa realizada pela reportagem do jornal O Estado em cinco supermercados da cidade.

O levantamento mostrou que a maior variação nos preços foi encontrada na cebola, que teve o quilo saindo de R$ 0,98 no Nunes a R$ 2,99 no Extra. Uma diferença de 205,4%. O quilo do tomate variou 58%, saindo de R$ 4,99 no Nunes a R$ 7,89 o quilo no Comper. Já a batata teve variação de 42,6%, com cotação de R$ 3,89 no Nunes a R$ 5,55 no Pires.

Nos produtos alimentícios as variações também foram elevadas, como no caso do arroz Tio João de 5 quilos, que foi cotado de R$ 24,59 no Atacadão a R$ 29,99, no Comper. Já outros tipos de arroz como o da marca Tio Lautério foi encontrado no Pires cotado a R$ 16,99 e no Extra o Qualitá estava saindo por R$ 18,99.

O quilo do feijão carioca marca Paquito foi encontrado valendo de R$ 5,99 no Extra a R$ 7,99 no Comper e no Pires, uma variação de 33%.

O macarrão com ovos Dallas de 500 gramas foi cotado de R$ 2,59 no Nunes a R$ 3,15 no Atacadão. Já no Extra o macarrão Renata foi cotado a R$ 4,05, maior valor da pesquisa.

A dúzia de ovos variou 55% nos estabelecimentos. O menor valor da proteína ficou em R$ 6,25 no Atacadão e o maior a R$ 9,71 no Extra.

No caso das carnes, o quilo do frango congelado inteiro variou 35,8%, com valor de R$ 10,29 no Atacadão a R$ 13,98 no Nunes. Já o quilo do coxão mole foi cotado de R$ 35,99 no Nunes a R$ 46,99 no Extra.

Limpeza e higiene

Nos produtos de limpeza e higiene a reportagem detectou variação de valores acima de 80%, como no caso do sabonete Lux, a unidade, que saiu de R$ 1,49 no Pires a R$ 2,69 no Nunes. O sabão em pó Omo, com 1 quilo, também teve variação de 43,8%, saindo de R$ 7,99 no Pires a R$ 11,49 no Extra.

Texto de Rosana Siqueira

