Comércio do Campo Grande entra no clima da Copa e espera aumento nas vendas

Camisetas, bandeiras e acessórios temáticos lideram as buscas dos consumidores

A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou, e o reflexo pode ser visto nas vitrines das lojas do Centro de Campo Grande. Camisetas nas cores da Seleção Brasileira, bandeiras, adereços e diversos produtos temáticos passaram a ocupar espaço de destaque nos estabelecimentos comerciais, que apostam no entusiasmo dos torcedores para impulsionar as vendas.

Nas ruas mais movimentadas da região central, comerciantes relatam que a procura por artigos relacionados ao futebol começou a crescer nas últimas semanas. A expectativa é de que o movimento se intensifique à medida que a competição se aproxima e o clima de torcida tome conta da cidade.

A Copa do Mundo também representa uma oportunidade para pequenos comerciantes aumentarem o faturamento. Em um cenário de forte concorrência, as vendas sazonais são vistas como uma chance de atrair novos clientes e movimentar a economia local.

O otimismo dos lojistas tem como base os resultados observados durante a Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimou que o evento movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão no comércio brasileiro, especialmente nos segmentos de vestuário, eletrônicos, alimentos, bebidas e artigos de decoração. Em Mato Grosso do Sul, entidades ligadas ao comércio também registraram aumento na procura por produtos temáticos, além de crescimento no movimento de bares, restaurantes e lojas durante os dias de jogos da Seleção Brasileira.

O otimismo dos comerciantes tem como base o comportamento do consumidor observado na Copa do Mundo de 2022. Pesquisa do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS apontou que 76,9% dos campo-grandenses pretendiam gastar até R$ 200 com produtos relacionados ao evento, como camisetas, bandeiras e acessórios. O levantamento também mostrou que os artigos mais procurados eram camisetas (89,7%), bandeiras (26,9%) e acessórios temáticos (21,8%), evidenciando o potencial da competição para impulsionar as vendas do comércio local.

Com expectativa de ruas mais coloridas e maior circulação de pessoas no comércio, os lojistas do Centro de Campo Grande acreditam que o evento esportivo pode trazer um importante impulso para as vendas nos próximos meses. Enquanto os torcedores aguardam o apito inicial, o comércio já vive sua própria disputa: a de conquistar a preferência dos consumidores e marcar um gol nas vendas.

É o que afirma André Lucena, vendedor da rede de Lojas G. Segundo ele, a busca por itens nas cores verde e amarela está cada vez maior.

“No Brasil, tudo vira festa, né? Então a galera tem procurado bastante itens nas cores da bandeira para decorar as casas”, afirma o vendedor.

Entre os itens mais procurados estão camisetas personalizadas, bandeiras para carros e residências, copos temáticos, chapéus e acessórios para acompanhar os jogos. A expectativa é que o período registre um aumento de até 30% nas vendas.

“A galera tem procurado bastante bandeirolas, vuvuzelas e bandeiras, esses itens para assistir aos jogos. Mas também vai depender do desempenho do Brasil em campo para incentivar ainda mais a população a gastar”, conta André.

Ele afirma que, caso o Brasil chegue às fases finais da competição, o aumento nas vendas poderá ser ainda maior.

“Muita gente está desconfiada do desempenho do Brasil este ano. Se a gente chegar até as finais, esse número pode aumentar ainda mais, chegando a 50% de crescimento no nosso lucro”, afirma.

Além dos itens de decoração, as lojas de maquiagem também têm registrado um aumento significativo na procura por produtos nas cores da bandeira. É o que afirma Adrielle Souza, gerente da loja TUDO10.

“A mulherada também tem investido na Copa. A busca por glitters e paletas nas cores da bandeira está alta. Elas querem acompanhar o marido bem vestidas, maquiadas e bonitas, né?”, afirma Adrielle.

A loja ficará aberta em todos os dias de jogos, encerrando o expediente pouco antes das partidas, o que pode trazer um movimento ainda maior para o estabelecimento.

“A gente decidiu abrir em todos os dias de jogos. Caso alguém esteja procurando alguma coisa de última hora, vamos estar aqui atendendo”, relata a gerente.

Por Ian Netto

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