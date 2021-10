Capital criou mais de 11 mil novos empregos em 2021, aponta Caged

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério da Economia no último dia 29, mostram que Campo Grande ocupa o 6º lugar entre as Capitais do país que mais criaram novos postos de trabalho. De janeiro de 2021 até agosto foram mais de 11 mil, registrando mais contratações do que demissões e percentual de variação de 5,84%.

O levantamento também apontou que a Capital está em crescente desenvolvimento já que todos os setores econômicos apresentaram saldo positivo, são 11.531 novos postos de trabalho formal, do total de 197.586 do estoque de referência RAIS/2020.

No índice referente ao mês de agosto desse ano, Campo Grande gerou 9.623 admissões, apresentando saldo positivo de 1.195 postos de trabalho. O setor econômico que mais gerou empregos continua sendo o de Serviços com 681 postos. Esta realidade era diferente no mesmo período do ano passado, o setor de serviços foi um dos mais prejudicados pelo impacto da pandemia, tendo um saldo na época de 153 postos, em que ficava na segunda posição.

No comparativo do último trimestre (junho a agosto), o setor de Serviços apresentou um crescimento de quase 50% na geração de emprego. Só no mês de agosto a Funsat (Fundação Social do Trabalho) ofertou 1.850 oportunidades, destas 55% foram para o segmento de Serviços. A expectativa é que Campo Grande continue avançando na criação de empregos.

“Isso mostra sem sombra de dúvidas a retomada do crescimento, os empresários entenderam que todas as medidas de segurança que o poder público adotou foram positivas e obviamente que a confiança no mercado é retomada. São números expressivos que nos fazem crer que para esse final de ano teremos resultados ainda melhores a se considerar as contratações de final de ano e o décimo terceiro do servidor municipal, que certamente será uma injeção de ânimo para o comércio local”, comenta otimista o diretor-presidente da Funsat Luciano Martins.

Segundo dados do Observatório da Fundação Social do Trabalho, a Funsat teve um ótimo desempenho de janeiro a agosto de 2021 com 15.973 atendimentos registrados na agência de emprego da Fundação. Já em agosto, foram 3.360 novos inscritos, no mesmo mês a Funsat atendeu 1.654 pessoas, com um total de 1.950 cartas de encaminhamento geradas, 134 trabalhadores foram colocados no mercado trabalho. Ainda foram registrados 815 requisições de seguro desemprego e 539 carteiras de trabalho cadastradas. Sobre as vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), foram ofertadas 707 oportunidades, 273 pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho e 30 colocados no ano.