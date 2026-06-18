Camisas da Seleção disparam e exigem terceira reposição de lojas na Capital

A chegada da Copa do Mundo tem movimentado o comércio de Campo Grande. Nas últimas semanas, a procura por camisetas da Seleção Brasileira já cresceu de forma expressiva, levando algumas lojas a realizarem até a terceira reposição de estoque em poucos dias.

O sócio da loja Rei do Preço Único, Adriano Gama, relata que as vendas superaram as expectativas, especialmente pela coincidência entre a estreia do Brasil na competição e o Dia dos Namorados. “Foi surpreendente. Vendemos muito desde o início do mês. As pessoas procuravam camisetas para casais, para assistir aos jogos combinando. Na minha percepção, a procura pela camisa do Brasil foi maior do que por presentes para o Dia dos Namorados”.

Segundo ele, a demanda atingiu praticamente todas as faixas etárias. Desde modelos para recém-nascidos até versões femininas e masculinas tiveram grande saída. Atualmente, as peças mais procuradas já se esgotaram e restam principalmente modelos de regata, que tiveram menor procura. O aumento das vendas obrigou a loja a reforçar os pedidos junto aos fornecedores.

“Já estamos na terceira remessa de camisetas do Brasil e nesta semana deve chegar mais uma carga. Felizmente os fornecedores têm conseguido atender, mas tudo chega de fora do estado e apenas uma vez por semana”.

A situação é semelhante em outros estabelecimentos do centro. A vendedora Ana Cláudia da loja .ComTudo conta que as camisetas infantis foram as primeiras a desaparecer das prateleiras, impulsionadas por ações promovidas em escolas.

“Os pais procuraram bastante. Muitas escolas começaram a pedir que os alunos fossem com a camiseta do Brasil. Os conjuntos infantis chegaram a custar entre R$ 25 e R$ 40 e venderam muito rápido”, relata.

Nos modelos adultos, o estoque também foi praticamente zerado. Segundo a comerciante, a procura surpreendeu até mesmo os fornecedores. “Eles não estavam acreditando que iria vender tudo isso. A demanda foi muito maior do que em outros anos. Agora as reposições estão chegando atrasadas e vêm poucas peças para cada loja”.

Além da Copa, Ana Cláudia destaca que outros eventos ajudaram a aquecer as vendas. “Juntou copa do mundo, dia dos namorados e festas juninas. A gente precisou colocar produtos de todos esses temas na vitrine porque a procura estava muito forte.” A dificuldade de reposição tem gerado situações curiosas. Em algumas remessas chegam apenas determinados tamanhos, enquanto os clientes procuram exatamente os modelos que estão em falta.

A dependência de fornecedores de outros estados também tem contribuído para a dificuldade de reposição. Segundo os comerciantes, não há distribuidores locais para atender a demanda em larga escala, o que aumenta o prazo de entrega e limita a quantidade de peças recebidas por cada estabelecimento.

Do outro lado da copa

Apesar do cenário positivo observado pela maioria dos comerciantes, nem todos registraram o mesmo desempenho. O vendedor Tavares da Silva, que comercializa camisetas da seleção há anos no centro da cidade, afirma que o movimento ficou abaixo do esperado. “Eu achei que ia vender mais. Está devagar”. Segundo ele, parte das peças disponíveis ainda é de coleções antigas e o desempenho da seleção em campo também pode influenciar o interesse dos consumidores.

Mesmo com percepções diferentes, a avaliação predominante é de que a Copa do Mundo voltou a despertar o interesse dos brasileiros pelos produtos ligados à seleção. Para muitos lojistas, a Copa já se consolidou como um dos principais motores do comércio neste mês, atraindo consumidores não apenas em busca da tradicional camisa amarela, mas também de outros produtos expostos nas lojas.

“O cliente vinha atrás da camiseta do Brasil, mas acabava levando outras coisas também. Era a camisa que chamava a atenção e trazia movimento para dentro da loja”, resume Adriano Gama.

Preços

Pandinha Store – conjunto infantil R$ 70 reais | camiseta infantil R$ 40 reais;

Rei do Preço Único – R$20 reais;

.ComTudo – Camiseta infantil a partir de R$ 30 reais | Camiseta adulta a partir de R$ 45 reais;

Favorita modas – blusas a partir de R$ 25 reais.

Por Polyana Vera

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