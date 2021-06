É oficial: Senado entrega queixa-crime acusando governo de prevaricação

O Senado acabou de entregar oficialmente a queixa-crime acusando o Governo Federal de prevaricação. A denúncia de prevaricar dentro do Governo do presidente Jair Bolsonaro (sem Partido) e deputados bolsonaristas, vinda de um parlamentar da base do governo torna ainda mais verdadeiro o crime, acredita a senadora Simone Tebet (DEM). “O crime de prevaricação no governo, que admitiu que foi alertado, é óbvio. Resta saber quem o praticou”, pontuo a senadora.

Líder da bancada feminina no Senado, foi Simone que fez o deputado bolsonarista, Luís Miranda (DEM-DF), revelasse na CPI da COVID sobre o presidente Jair Bolsonaro ter mencionado o nome do líder da Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), quando foi informado sobre supostas irregularidades.

A CPI investiga como foi feito o pedido de importação da vacina Covaxin e Simone Tebet aponta que o foco é esse contrato bilionário da Covaxin, pois é uma vacina sem comprovação da eficácia, que não poderia ter sido comprada porque a lei não permitia. “Isso feito por um governo que sempre negou a vacina e nunca quis adquirir de outras marcas. O contrato, a meu ver, violou as regras. É preciso ouvir todas as pessoas envolvidas”, pontuou. Sabe o que é prevaricar? (daqui a pouco um especialista explica) Saiba neste link: Veja o vídeo abaixo: