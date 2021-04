“É MENTIRA: A hidroxicloroquina não mata”, afirma médico

O deputado federal e médico, Dr Luiz Ovando (PSL) afirmou que o problema do tratamento precoce é que a COVID virou disputa política. “Tem interesse econômico e político de desestabilizar o país, por isso falam que a cloroquina não funciona!”, afirmou durante live sobre o assunto na TV do Jornal O Estado MS online. Também presente, o médico psiquiatra, Dr Eduardo Araújo, destacou que a questão da cloroquina, da hidroxicloroquina e todo tratamento precoce é positiva.

“O senso de vulnerabilidade faz com que a gente faça de tudo para recuperar esta segurança. Então, Se a gente fala para a pessoa que está com COVID: ‘fique em casa, tome água, fique em repouso’, parece para o paciente que falta água. Então, é muito positivo o tratamento precoce”, avaliou.

Dr Luiz Ovando ainda ressaltou que é um tema que dificilmente vai ter uma resposta porque já vem sendo deturpada há muito tempo e não é possível esquecer que há outros interesses por trás, mas também explicou que nenhum remédio é 100%. Ele também defendeu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Você lembra do secretário de saúde de São Paulo, lá em fevereiro de 2020. Inclusive, o porta-voz da globo dizia que era uma gripezinha e depois acusaram o presidente de usar o termo. Esse secretário tomou no cloroquina no começo e não teve coragem de confessar publicamente. Ele disse que não tomou, mas o medicamento, a receita estava no nome dele”, afirma.

Outra abordagem foi sobre a vacinação. “Eu tenho mais de 70 já vivi. Tem que vacinar um jovem de 20 porque eu já fiz o que tinha que fazer. As pessoas da minha idade já está quieta. Quem precisa se vacinar é dos 20 a 59, que está na ativa. eles foram deixados de lado, o vírus se adaptou e está matando eles agora”, avaliou o deputado.