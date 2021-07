Dupla é presa com 31 buchas de skunk e 44 tabletes de maconha

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (01), no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande. Com a dupla, o Batalhão de Choque da Polícia Militar encontrou 31 buchas de skank e 44 tabletes de maconha. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Hórus.

A equipe realizava rondas na região quando, por volta da 1h, visualizou o autor em frente ao portão de casa. Após visualizar a viatura, o homem correu para o quintal da residência e tentou impedir a entrada dos policiais.

De acordo com informações da polícia, o suspeito de 27 anos entrou na residência, colocou um móvel contra a porta e fugiu para os fundos. Em seguida, ele foi abordado e as autoridades consultaram no sistema um mandado de prisão contra o envolvido.

Além dele, uma mulher de 42 anos também foi presa. A suspeita, que estava na casa no momento da abordagem, possuía um mandado de prisão preventiva expedido pelo estado do Paraná.

Apreensão

Em um quarto da residência, os policiais encontraram um tonel onde estava escondido algumas porções de drogas, além de apetrechos. A maconha totalizou 38kg.

Diante do flagrante, o homem afirmou que era o proprietário do entorpecente e que realizava venda de drogas no local. Ele também alegou que a mulher não participava da ação criminosa.

Os envolvidos foram conduzidos para a Cepol.