Dupla de Campo Grande é presa em Terenos por furto de veículo e quatro televisões

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens em flagrante nesta terça-feira (4) com veículo e quatro televisões furtadas. A dupla mora em Campo Grande, mas foi presa em Terenos, onde vinham cometendo crimes.

Segundo informações policiais, os investigadores do GOI, em apoio a Delegacia de Terenos, receberam a informação que uma equipe da PRF teria prendido dois indivíduos com um veículo roubado na BR262 próximo ao município de Terenos.

A polícia realizou rondas para tentar localizar um veículo Picasso ou Meriva cinza, que estaria sendo utilizado pelos autores. Durante as diligências, essa equipe do GOI localizou um dos veículos e prendeu a dupla recuperando as televisões furtadas.

Os presos, juntamente com o veículo e os pertences foram conduzidos até a Delegacia de Terenos, onde foi feito o boletim de ocorrência de furto qualificado, associação criminosa e receptação.

Foram apreendidos quatro Televisões e dois veículos, sendo um objeto de roubo/furto e o outro utilizado na prática do crime. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)