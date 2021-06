Duo sul-mato-grossense lança pocket show acústico com repertório autoral

Com sintonia e som autoral, o duo campo- -grandense Filho dos Livres, composto pelos músicos Guga Borba e Guilherme Cruz, lança o novo projeto “Vozes e Cordas”. O pocket show com 28 minutos de duração conta com sete canções autorais e está disponível no canal do Youtube do Filho dos Livres.

Sem a participação de banda ou de outros músicos, o pocket show é acústico, apenas com a voz e violão de Guga e Guilherme. O projeto traz canções dos dois álbuns mais importantes da carreira do duo, “Tradições distorcidas” e “República dos Livre Pensamentos”.

“Queríamos enaltecer esses dois trabalhos importantes em nossa carreira, e o processo de escolha do repertório foi baseado em conversas com amigos, fãs e o nosso gosto pessoal que conta muito”, comenta Guga.

A gravação do pocket show foi feita no Studio Megaphone, onde os dois álbuns que inspiraram a produção foram gravados. A direção executiva e gravação é da Escrivano Produções e a captação de áudio foi realizada por Alex Cavalheri. A mixagem e masterização foi feita no estúdio Aerolito do integrante do duo, Guilherme Cruz e a captação e edição de imagens ficou por conta da produtora Vaca Azul.

“A gravação foi feita de uma maneira para captar exatamente a essência do trabalho do duo que é eu e o Guga tocando violão, e é a partir disso que nosso projeto vem. Foi uma gravação extremamente orgânica, sem nenhuma correção de áudio, o objetivo foi apenas traduzir o que estávamos tocando lá, totalmente ao vivo”, destaca Guilherme.

Segundo Guga, a resposta do público com o novo trabalho tem sido positiva. “O pessoal está gostando bastante já que este formato lembra muito diversas apresentações que fizemos ao vivo por todo o Estado. Estamos sempre muito gratos aos amigos e fãs que acompanham e valorizam tanto nosso trabalho”, conta o músico.

Vozes e cordas” é um projeto financiado pelo Governo do Estado por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, executada com auxílio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O apoio financeiro auxilia a comunidade artística no período de pandemia, já que os eventos culturais estão suspensos e músicos e artistas em geral não podem trabalhar.

Segundo Guilherme, esse projeto significa uma liberdade parcial já que não estão realizando shows há mais de um ano e meio. “Esse projeto dá um alento no sentido de poder fazer nossa arte, de apresentar nossa música. É um momento de felicidade de poder conectar novamente com as pessoas e ter esperança de que tudo volte ao normal e que nós possamos trabalhar”, afirma o músico.

As canções presentes no projeto são “Meu Carnaval”, “Sol”, “Numa Outra Estação”, “Quintal”, “Cantador”, “Alguém como Você é” e “Sobre Nós Dois”. Assim como toda a discografia do duo, as músicas têm como temática a vivência sul-mato- -grossense. “Nosso trabalho fala sempre sobre a estrada, nossa realidade, de onde a gente vive. Compomos nossas músicas usufruindo desse cenário maravilhoso”, aponta Guga.

Guilherme e Guga não definem o estilo musical do duo, a ideia é sempre deixar fluir, entretanto alguns críticos intitulam o som deles como folk, rock regional ou polka rock. “Nós não nos prendemos em estilos, gostamos de fazer a nossa arte sem rótulos, o importante é ser prazeroso para nós e nossos fãs.

O duo sul-mato-grossense formado desde 2003 tem suas músicas tocadas por muitas cidades brasileiras e já participou de grandes festivais e programas de TV. Guilherme e Guga possuem carreiras separadas do Filho dos Livres, ambos encaram também a carreira solo e trabalho com outros grupos, mas não encontram problemas em conciliar tudo desde o início da formação.

Serviço: Atualmente o duo trabalha na produção de um novo projeto, o “República das Artes”, que vai integrar música, artes plásticas, poesia e cenário. O pocket show “Vozes e Cordas” está disponível no Canal do Youtube do Filho dos Livres Oficial. Mais informações podem ser obtidas por meio da página do Instagram do duo: @filhosdoslivres.