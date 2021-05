Dourados receberá jogo da Liga Nacional de Futsal pela 1ª vez

Juventude entra em quadra sábado depois de dois jogos fora de MS

Pela primeira vez na história Dourados, a 233 km de Campo Grande, irá receber uma partida da LNF (Liga Nacional de Futsal). O jogo será realizado no sábado (29), às 18h (de MS), entre Juventude e Atlântico-RS, no ginásio da Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados). O time de Erechim é veterano na competição e já chegou à final duas vezes, sendo vice em 2005 e em 2019.

Para o técnico Lucas Chioro, a partida é um feito histórico tanto para o município como para o Estado. Segundo ele, é fruto desenvolvido por todo o clube, e principalmente pelo presidente Thiago Altomare, que ao longo dos anos se preparam para o feito. “Temos de ter todo apoio da sociedade, da torcida e do futsal do Estado, porque é um momento inédito, é um passo do profissionalismo do futsal da região muito importante”, relatou. A formação da equipe para disputar as competições foi anunciada pelos dirigentes em dezembro do ano passado.

Na competição, o treinador disse que, mesmo com a derrota da terça-feira (25), para o Marreco, em Francisco Beltrão (PR), a 385 km de Curitiba, por 4 a 3, a equipe iniciou o torneio de forma positiva. A estreia da equipe foi no domingo (23), contra o Joinville, no Centreventos Cau Hansen, a 186 km de Florianópolis (SC), na qual venceu por 4 a 2.

“Sabíamos das dificuldades de jogar contra os dois times em seus domínios, todos que jogam lá sofrem e não íamos fugir à regra. Conseguimos um grande resultado contra o Joinville na estreia, e na terçafeira fizemos um grande jogo novamente, diante da nossa proposta de jogos. Faltaram alguns detalhes que deixamos escapar para conseguir a vitória”, afirmou.

Primeira derrota na LNF Contra o Marreco, no primeiro tempo, a equipe foi muito pressionada, tanto que levou um gol aos 10 minutos, pelos pés de Gui Reis. A equipe paranaense ampliou no último minuto do primeiro período com Amadeu. Na etapa final, Vini fez o terceiro para os donos da casa aos cinco minutos. Mesmo assim, o Juventude correu atrás do prejuízo, e Dudu marcou o primeiro da equipe de Dourados aos 12 minutos. O segundo veio com Chico, dois minutos depois. Mas a animação parou aos 17 minutos, novamente com Gui Reis que marcou o quarto do Marreco. Já no último lance do jogo, João Gabriel descontou. O placar final foi de 4 a 3. O time douradense permanece na 5ª colocação do Grupo B.

Já com pensamento no sábado, Chioro disse que será mais uma batalha. “Um adversário muito qualificado. Estamos muito atentos, temos de fazer uma preparação curta em 48h para conseguir jogar contra essa grande equipe. Esperamos fazer um grande jogo”, disse o técnico. (Texto Alex Nantes)