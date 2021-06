Dourados espera receber 14 mil doses da Janssen para diminuir faixa etária de vacinação

Durante visita ao Centro de Convivência do Idoso, o prefeito de Dourados Alan Guedes (PP), anunciou que nos próximos dias será entregue no município, 14 mil doses da vacina Janssem, imunizante contra a covid-19.

Acompanhado do secretário-adjunto de Saúde, Edvan Marcelo e do procurador geral, Paulo César Nunes da Silva, Alan disse que a estimativa se faz diante do percentual de imunizantes encaminhados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) ao município a cada remessa que chega em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Dourados News, o Ministério da Saúde, informou em torno de 150 mil doses da Janssen serão repassadas ao governo sul-mato-grossense nos próximos dias.

Antes, a expectativa era de que apenas 38 mil fossem entregues, mas após pedido do Cosems (Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de MS), a pasta ampliou o número, agora equivalente a 5% das 3 milhões de vacinas que chegarão ao Brasil.

Assim que as doses chegarem ao município, a imunização será feita exclusivamente por faixa etária, que atualmente está em 51 anos. Confirmado esse lote, o imunizante chegará às cidades do Estado depois do dia 20 de junho, próximo a data de vencimento, que é 27.

Foto: Hedio Fazan/Dourados News