Douradenses são presos com mais de cinco toneladas de maconha em São Paulo

Um carregamento de 5 toneladas e 629 quilos de maconha, dois quilos e meio de maconha e duas pistolas 9 milímetros foram apreendidos depois de um trabalho em conjunto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), delegacia de Dourados, e a PRF de Marília e São José do Rio Preto e da Polícia Federal, na rodovia a SP-225, em Itirapina (SP).

Depois de um trabalho de investigação, a PRF de Dourados descobriu que uma grande quantidade de droga sairia do Paraguai com destino a Campinas e várias barreiras foram montadas no trajeto.

Em Brotas, já no interior paulista um comboio foi interceptado e o douradense Jean Carlos Ortega Barbosa de 41 anos, morador no Parque das Nações foi detido. Ele fazia o trabalho de batedor.

Logo depois em Itirapina Evandro Silva Martelo de 32 anos, morador no BNH 2º Plano foi parado em um caminhão Mercedes Benz com placas de Três Lagoas carregado de vasilhames de água mineral vazios. Embaixo da carga foram encontrados centenas de fardos de droga e as pistolas.

Batedores

Em outra barreira da região foi preso Raikes Onose da Cunha de 39 anos, residente no Campo Dourado. Raikes conduzia o caminhão Ford Cargo com placas de Dourados e também teria a função de batedor.

Os três douradenses foram levados para a Polícia Federal de Piracicaba e autuados por tráfico de drogas, armas e associação ao tráfico de armas e droga. O trabalho de investigação continua agora no Mato Grosso do Sul e em São Paulo para tentar descobrir e prender outros integrantes da quadrilha.