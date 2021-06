Dono de caminhonete oferece R$ 5 mil para quem encontrar veículo furtado

Advogado de Campo Grande, de 32 anos, oferece R$ 5 mil de recompensa para quem ajudá-lo a encontrar sua caminhonete furtada na última semana, em frente a um imóvel, na região do Jardim Monte Líbano.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima disse que estacionou sua Chevrolet C20, ano 1993, em frente ao local de trabalho na Rua Flávio de Matos, por volta das 14h. Horas depois, não encontrou a caminhonete e constatou que o veículo havia sido furtado.

Em contato com vizinhos, obteve as gravações do furto. A ação é rápida e, sem grande esforço, o ladrão consegue arrombar a cabine, dar partida e fugir sem ser notado. “Não faço a menor ideia de como ele conseguiu fazer isso”, lamentou o advogado, que acredita que o criminoso já vinha monitorando a C20 em busca de uma oportunidade de furtá-la.

“Como é meu local de trabalho ali, eu estaciono ali todo dia. Pelas informações que tivemos com algumas testemunhas, o autor já estava rondando o veículo há algum tempo”, explicou. Foi registrado boletim de ocorrência e a Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos) apura o caso. Acesse também: Motorista embriagado atropela motociclista e polícia vai atrás do suspeito no Jardim Ima

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)