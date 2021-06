Domingo será de vacinação para pessoas de 46 anos

Neste domingo (20) a vacina contra a Covid-19 será para pessoas com 46 anos ou mais, além da aplicação da segunda dose de Coronavac-Sinovac-Butantan para pessoas que se vacinaram até o dia 2 de junho. O atendimento será exclusivo para estes dois públicos. Campo Grande recebeu aproximadamente 23 mil doses de vacinas na última remessa enviada pelo Ministério da Saúde para atendimento da população, sendo 11 mil da Pfizer e 12 mil da Coronavac.

Somente neste sábado, dia 19 de junho, foram 9.696 pessoas vacinadas. Do dia 19 de janeiro até hoje, 350.570 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o que representa 38.69% de toda a população campo0-grandense. Destas, 138.821 já receberam a segunda dose. Ao todo, foram aplicadas 489.391 doses em Campo Grande.

Desconto em viagens na parceria com a UBER

A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.

Onde se vacinar?

Drive-thru Ayrton Senna

8h às 17h

Drive-thru Albano Franco

8h às 17h

Drive-thru Cassems

8h às 17h

Guanandizão

8h às 17h

IMPCG

8h às 17h