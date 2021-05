Domingo: dia exclusivo para aplicar 2ª dose da Coronavac agendadas para 21 de abril

Neste domingo (9), Campo Grande vai vacinar as pessoas que estão com a segunda dose da Coronavac-Sinovac-Butantan agendada para o dia 21 de abril. O atendimento acontece exclusivamente para este público em cinco locais que irão funcionar durante todo o dia.

Campo Grande recebeu no início da tarde deste sábado (8), aproximadamente 3,1 mil doses do imunizante. Em razão do número limitado de doses, será possível apenas concluir a imunização de pessoas que estão com agendamento marcado para o dia 21. É necessário a apresentação do comprovante no ato da vacinação.

Na última semana, o município retomou a aplicação da segunda dose de Coronavac, contemplando pessoas agendadas para o dia 21 abril, nascidas de janeiro a maio. O atendimento às pessoas com agendamento marcado para datas posteriores dependerá da disponibilização de novas doses.

Onde se vacinar?

Drive-thru Albano Franco

Drive-thru Cassems

Guanandizão

7h30 às 17h

IMPCG

7h30 às 13h30