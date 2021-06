Com tempo firme e sensação de frio, o sol aparece entre poucas nuvens em todas as regiões de Mato Grosso do Sul neste domingo (13).

Em Campo Grande, conforme estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura estimada é de 11°C e 22°C .

Sem estimativa de chuva, os níveis de umidade relativa do ar variam entre 80% a 30% ao longo do dia, que segue com clima agradável em todo o Estado.