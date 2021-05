Domingo de dia das Mães será de tempo firme na Capital

O domingo de dia das mães será de tempo firme em Campo Grande, o sol aparece entre poucas nuvens, com o predomínio de tempo claro em todo Estado. Uma área de alta pressão inibe a formação de nuvens de chuva e deixa o tempo bastante seco nas horas mais quentes do dia.

A variação estimada de umidade relativa do ar para hoje fica entre 90% a 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde. Entre os cuidados estão, redobrar a atenção com idosos e crianças e tomar bastante água.

O dia terá uma grande amplitude térmica, com as manhãs frias e tardes de calor. O Estado pode registrar mínima de 14°C, para região sudoeste e máxima de 32°C na região pantaneira. Na Capital o tempo também fica firme, sem chance de chuva. As temperaturas variam entre 17°C a 29°C.