Dólar fecha em alta e volta a ser negociado acima de R$ 5

O dólar fechou em alta nesta quinta-feira (1), primeiro dia do segundo semestre do ano, voltando a ser negociado acima de R$ 5, com os investidores monitorando o clima político em Brasília.

A moeda norte-americana subiu 1,45%, cotada a R$ 5,0448. Na máxima da sessão, chegou a R$ 5,0513.

Já o Ibovespa opera em queda.

Na sessão anterior, o dólar fechou em alta de 0,63%, a R$ 4,9728, mas encerrou junho com recuo de 4,81% frente ao real, o que marcou o seu terceiro mês consecutivo de desvalorização. No acumulado do ano, a queda é de 2,75%.