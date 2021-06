Dois morrem em conforto com choque

Ayslan Cleismar Esquivel Rodrigues, 21, vulgo ‘762’, e Wanderson Douglas dos Santos, 23, conhecido como ‘Ciclone’ morreram na tarde desta terça-feira (29), depois de entrarem em confronto com a equipes do Batalhão de Choque e do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados. Os dois mortos eram investigados por integrarem organização criminosa que teria ordenado execução de autoridades de Dourados. Segundo o delegado que cuida do caso, Erasmo Cubas, todos tem vínculo com organizações criminosas.

Segundo informações policiais, a ação ocorreu na região conhecida como ‘Favelinha da Cocheira’, nos fundos do Jockey Clube, ambos chegaram a serem socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Além dos homens mortos, um jovem de 18 anos, identificado como Mateus Da Costa De Pim, 18, foi detido e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Os acusados são suspeitos de diversos crimes ocorridos nos últimos dias no município. Um deles ocorreu na última terça-feira (22) quando a dupla assaltou uma conveniência no Jardim Flórida. Além de terem sido apreendidos drogas e celulares com os acusados.