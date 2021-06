Dois atletas de Mato Grosso do sul se classificam para mundial de canoagem

Paratleta sul-mato-grossense será o primeiro no mundial em Eslováquia

Patrick Pisoni e Edgar Balbuena, atletas sul-mato-grossenses de canoagem conquistaram suas vagas no Mundial da modalidade de Descida Sprint que acontece em setembro na cidade de Bratislava, capital da Eslováquia. A classificação aconteceu na final do Campeonato Brasileiro no último final de semana, em Belo Horizonte (MG).

O ouro que Edgar trouxe para casa por competir na classe K1 sênior, assegurou seu lugar no mundial, resultado em que o atleta já antecipava. “Já esperava o resultado pois conheço minha capacidade e a dos meus adversários nas corredeiras”, disse o atleta, ontem (24), por telefone.

Edgar afirmou que já está se preparando para a competição europeia e se sente otimista. “Espero dar meu máximo para conquistar minha melhor colocação, mas acredito que com um bom preparo eu consiga um bom resultado. Estou satisfeito em saber que todo o meu trabalho duro tem tido retorno.” O atleta também tem uma vaga garantida no mundial da categoria que acontece na cidade de Pitesti, na Romênia.

Outro canoísta que conquistou uma vaga no Mundial da Eslováquia foi o paratleta Patrick Pisoni que carimbou vaga à competição internacional na Europa ao terminar em terceiro lugar. “Sinceramente eu fui com o objetivo de classificar, porém achava muito difícil, pois competi com atletas sem deficiência e com um nível muito alto, e isso valorizou ainda mais minha conquista”, destacou.

Patrick vai fazer história na Eslováquia como o primeiro paratleta do mundo a disputar a prova. “Vou marcar o meu nome, do meu estado e do meu país na história. Estou confiante e acreditando no trabalho da minha comissão e da obsessão que tenho de vencer, sei que vai dar tudo certo.”

O Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida Sprint que assegurou as vagas dos sul-mato-grossenses no mundial também teve o protagonismo de mais quatro atletas do estado que conquistaram o pódio. Foram dois ouros, uma prata e três bronzes. Além de Edgar que conquistou o outro, Joaquim Gabriel Neris também faturou a condecoração dourada, pela categoria Turismo Open, com caiaques de até 4,30 m de comprimento.

A prata foi conquistada por Luiza Duarte Cavallieri, pela K1 Feminino Open, mesma categoria em que Estefani Silva Balbuena garantiu o bronze. Guilherme Andrade, na K1 Júnior, e Nilton Benites, pela K1 Máster B, também terminaram em terceiro lugar.

Texto: Ellen Prudente