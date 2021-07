Doenças de cachorros mais comuns do inverno

As vacinas devem estar sempre atualizadas, sendo assim, importante forma de prevenção contra a gripe e a cinomose

Assim como os seres humanos, os cachorros estão propensos a ficarem doentes no inverno. Algumas doenças também são mais frequentes e intensas nos dias frios. Isso acontece porque as defesas do organismo tendem a cair com as baixas temperaturas. Portanto, é importante ficar de olho e manter seu cãozinho agasalhado.

De acordo com a professora do curso de Medicina Veterinária da Uniderp, Natália Yoshioka de Vidis dentre as doenças de cães mais comuns do inverno estão a gripe canina, conhecida como “tosse dos canis” e a cinomose.

“A gripe pode ser causada por vírus e bactérias, agindo isoladamente ou em conjunto. Já a cinomose é causada por um vírus pertencente à família Paramyxoviridae e gênero Morbillivirus, Importante ressaltar que ambas as doenças são altamente contagiosas, porém a cinomose possui maior gravidade. Além disso, podemos ter a piora de algumas doenças crônicas já existentes, tais como artrose, bronquite e dermatites, devido às baixas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, que são característicos do nosso inverno”, revela a docente.

A professora explica que os sintomas das duas doenças são semelhantes e o tempo seco colabora para a piora das afecções cutâneas, provocando coceiras pela baixa umidade do ar, promovendo lesões na pele o que leva a infecções oportunistas. As doenças respiratórias crônicas como bronquite e asma também são acentuadas devido ao clima seco.

“No caso da gripe pode-se observar tosse (podendo até imitar engasgos), espirros, secreção nasal ou ocular e diminuição do apetite. Os sintomas da cinomose podem se assemelhar aos sintomas da gripe canina, podendo ainda haver convulsões, diarreia e dificuldade de locomoção. Para os animais que já possuem doença articular (artrose), durante o inverno, percebe-se piora da dor e dificuldade ao se levantar e se locomover”, explica.

Dicas para evitar que seu cão fique doente

*As vacinas devem sempre estar atualizadas, sendo assim, importante forma de prevenção contra a gripe e a cinomose. Para aqueles animais idosos, levar ao médico veterinário constantemente para tratamento e acompanhamento das doenças pertinentes à idade.

*Manter o animal protegido do frio e da chuva. Em dias muito secos, melhorar a umidade do ar com panos molhados ou nebulizadores.

(Bruna Marques)