Documentário “O Vendedor de Livros” será lançado no dia do cinema brasileiro

No dia 19 de junho é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro e aproveitando a data festiva será lançado o filme “O Vendendor de Livros”. Produzido a partir de uma história real, a obra conta a saga de Thiago Moura, um poeta que virou vendedor de livros e semeia poesias pelas ruas e praças da cidade. O poeta faz uso da estética de palhaço para que a sua abordagem e a apresentação de seu trabalho sejam de forma ainda mais poética.

Thiago Moura comentou a importância deste filme para sua carreira. “A produção representa um importante registro histórico, já que gravamos uma história real. É uma alegria poder apresentar ao público, agora através de um filme, o meu ofício de vendedor de livros, um agente que promove a poesia. O espectador poderá ver a luta de um escritor, que procura levar suas poesias para além das estantes das livrarias. Promovendo o encontro das pessoas com a poesia viva, de forma sensível e lúdica.”

O filme foi produzido pela produtora Núcleo de Produções, com a direção de Aniela Paes, e a atuação fica por conta do ator Thiago Moura, que já protagonizou o filme “Lendas Pantaneiras”, produzido pela Render Brasil e exibido em rede nacional.

Américo Calheiros, acadêmico, poeta e ex-presidente da Fundação Estadual de Cultura de MS, falou sobre o protagonista e inspirador para a criação do filme. “Thiago Moura não é um poeta entre quatro paredes, não fez poesias para ficar em prateleiras, muito menos guardadas dentro de gavetas. Ele fez a poesia andante, então ele próprio é a poesia, que anda, que fala e que chega democraticamente às pessoas. Ele é ao mesmo tempo o poeta e a livraria viva.”

“Thiago nos faz entender a mente de um palhaço, porque o filósofo Thiago Moura é um palhaço de profissão, você vai ver a lógica com que ele dirige e elabora sua poesia, e como ele chega ao coração de adultos e crianças”, afirmou Delasnieve Daspet, presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de MS e embaixadora da Paz pela Unesco.

As gravações foram realizadas na Capital, em diversos locais da cidade, desde a tradicional Praça Ary Coelho, até em comunidades periféricas e no Palácio Popular da Cultura. O documentário conta com a participação do acadêmico e poeta Américo Calheiros, Doemia Ceni – coordenadora da Infância e da Juventude do TJMS, e de Delasnieve Daspet – presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de MS e embaixadora da Paz pela Unesco. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc por meio da Fundação de Cultura de MS e conta com o apoio do governo de MS.

SERVIÇO:

O documentário “O Vendedor de Livros” será lançado amanhã, às 18h (horário local) pelo canal Filopoesia no YouTube, por meio do link: https://www. youtube.com/watch?v=FK1HC6Nq2A.