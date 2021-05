DOAÇÕES: Apoiadas pelo “Coletivo Elas Podem”, CUFA/MS distribuiu 130 cestas

Foram 130 cestas, cobertores, kit de higiene, leite e cactos com flores entregues erm Campo Grande nas: Aldeia Urbana e Aldeia Urbana Inamaty Kaxé (Novo Dia) e Aldeia Urbana Estrela do Amanhã. As entregas foram feitas pela Cufa/MS (Central Única das Favelas em Campo Grande) com apoio do Coletivo Elas Podem.

“Foi uma das melhores ações que a gente fez. Elas ficaram tão felizes e até o cacique agradeceu. Elas ficaram bem felizes mesmo”, Leticia Nunes que acompanhou a ação e é também coordenadora da Cufa Campo Grande. Quem mandou o vídeo abaixo agradecendo foi o Cacique da Aldeia Urbana Inamaty Kaxé (Novo Dia) agradecendo pelas doações em Terena e em português.

As entregas foram feitas para dar carinho e acolhimento, principalmente às mães. As Cufas do Brasil se concentraram durante a pandemia em mães de favelas e aldeias. A estimativa é que 500 mil mães por todo Brasil tenham sido atendidas. A decisão foi tomada quando a instituição percebeu que, mesmo dentro das favelas onde as pessoas sofreriam mais os impactos da crise da Covid-19, havia um grupo de pessoas que estava ainda mais vulnerável: as mães. Essas mulheres, chefes de seus lares, cuidam não apenas de seus filhos, mas muitas vezes dos idosos de suas famílias.