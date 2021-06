Dispara número de violência contra idosos na pandemia

O número de violência contra idosos disparou durante a pandemia segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e do idoso (MMFDH). De acordo com o relatório que leva em conta as denuncias do disque 100, o índice cresceu em 53% em 2020 no comparativo com 2019.

No fim do ano passado, com o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, o número observado em 2019 (48,5 mil registros) passou para 77,18 mil denúncias. No primeiro semestre de 2021, o Disque 100 já registrou mais de 33,6 mil casos de violações de direitos humanos contra o idoso no Brasil.

E com o objetivo de diminuir esses dados alarmantes, a Lei 5.215/2018, instituiu a campanha “Junho Prata”, que une esforços para conscientizar a população quanto a importância do respeito à integridade física e psíquica da pessoa idosa e estimular a denúncia de ações violentas contra os idosos.