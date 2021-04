Discussão por rede social termina com homem morto com dois tiros na Capital

Um homem de 30 anos foi morto na noite do último sábado (10), com pelo menos dois tiros, no bairro Vila Margarida, em Campo Grande. Segundo informações policiais, a suspeita é de que o criminoso tenha matado a vítima após “tomar as dores” de uma amigo, que discutiu com a homem em uma rede social.

De acordo com o boletim de ocorrência, a namorada da vítima, de 17 anos, disse a polícia que estava na casa do namorado quando eles ouviram um tiro e saíram para ver o que estava acontecendo. Do lado de fora, a vítima começou uma discussão com o suspeito que teria ido até o local para tirar satisfação com a vítima após uma discussão que o homem teve com um amigo do assassino nas redes sociais.

No meio do desentendimento, o suspeito fez dois disparos contra o homem e fugiu do local. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e seguirá sendo investigado. (Com informações do repórter Itamar Buzzatta)