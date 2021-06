Diretor Mário Márcio Bandarra morre no Rio, aos 66 anos

Nesta segunda-feira (28), morreu Mário Márcio Bandarra, diretor da TV Globo, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada durante o ‘Encontro com Fátima Bernardes’, no qual o profissional já tinha trabalhado. A causa da morte, porém, não foi divulgada.

“Quando esteve aqui, chegou para dirigir o ‘Encontro’ ainda estava bem no início e ele virou e falou assim para mim: ‘Fátima, vamos fazer uma coisa? Vamos botar mais Fátima no Encontro?’ E ele pediu para que eu cada vez mais me mostrasse como eu era e foi um conselho que eu guardo até hoje. Um beijo muito grande para toda família do Mário”, disse Fátima.

Bandarra trabalhou na Globo por 43 anos, onde dirigiu novelas e programas da emissora.