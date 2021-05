Dia sem impostos: descontos podem chegar a 60% hoje na Capital

Acontece hoje (27), em todo o Brasil, o Dia Livre de Impostos. A data remete aos primeiros 151 dias do ano em que o cidadão brasileiro teve de trabalhar no ano passado somente para pagar impostos. Na Capital, o Shopping Campo Grande conta com 204 lojas que poderão oferecer até 60% de descontos em seus produtos.

Inês Conceição, presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) e organizadora da iniciativa no Estado, detalha alguns segmentos que participarão do dia especial. “Temos empresas de Campo Grande e de Dourados. São estabelecimentos ligados a materiais de construção, cosméticos, perfumaria, vinho, calçados e bolsas, roupa de bebê, floricultura.

Neste ano, além do varejo de rua, temos o Shopping Campo Grande.” Na loja Body For Sure, por exemplo, um casaco está sendo vendido por R$ 159,50. Seu valor com imposto é de R$ 399, uma diferença de 60%. Uma calça legging de R$ 239 sairá por R$ 119,50, isto é, metade do preço praticado com os tributos.

Peso

O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila, reforça a importância que o projeto tem no Brasil e explica que o objetivo principal é o de mostrar ao consumidor que em todo ramo comercial existe imposto.

“Todo ano, a gente procura revezar os estabelecimentos para levar esse sentimento para todos os setores. A ideia é mostrar que há imposto em todo segmento. Até mesmo uma escola da Capital está participando do evento”, informou.

O Dia Livre de Impostos – DLI tenta elucidar as pessoas para que possam perceber e entender o quanto de tributos o consumidor tem de arcar no momento de aquisição de algum produto e de que forma isso impacta financeiramente. A ação também serve de educação financeira até mesmo para os pequenos, que, nesta quinta-feira, conhecerão o mascote da campanha, o Impostossauro.

“Neste ano, uma escola participará em MS pela primeira vez. A instituição trabalha a educação financeira dos alunos há 60 dias. O Impostossauro, que representa a grande mordida de impostos e tributos, será apresentado no estande do Shopping CG”, afirmou Inês Conceição.

A presidente ainda esclarece que a alta carga tributária afasta investidores externos do país, é nociva para o brasileiro, reduz o poder de compra do consumidor e enterra o desenvolvimento das empresas. Atualmente, a campanha está na 15ª edição nacional.

Texto: Felipe Ribeiro

