‘Dia do Orgulho Nerd’ tem várias opções de itens Geek

Shopping da Capital tem de HQs a colecionáveis para todos os gostos

O Dia do Orgulho Nerd é uma das datas mais celebradas na internet, mas, apesar de parecer uma comemoração recente, ela faz alusão a um acontecimento com mais de quatro décadas: a estreia nos cinemas, em 1977, da saga Star Wars, um ícone da cultura pop e uma das mais conhecidas franquias do mundo, que até hoje motiva e reúne milhares de fãs.

Apesar de tantos anos de história, o Dia do Orgulho Nerd só foi se tornar conhecido do grande público nos anos 2000, quando os leitores do livro “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, de Douglas Adams, outro ícone da cultura geek, perceberam uma coincidência: o Dia da Toalha (citado no livro) e o lançamento da saga se dão exatamente no mesmo dia, 25 de maio. Por isso, quando chega esta data, é muito comum você ver pessoas tirando fotos com uma toalha nas costas ou simplesmente enrolados em uma. Essa foi uma forma que os fãs encontraram de homenagear o autor do livro, falecido em 2001 e cultuado pelo público geek.

Os produtos geek são amplamente encontrados no mercado, não apenas em lojas especializadas mas também em lojas de departamento e, para não deixar a data passar em branco, organizamos um guia de onde encontrá-los, no Shopping Bosque dos Ipês.

Star Wars

Os fãs de Star Wars podem ficar supercontentes, pois opções de produtos não faltam. Para quem ama camisetas, vai encontrar diversas estampas na Pitica’s, e na Renner se encontram camisetas do Mandalorian, seriado da franquia Star Wars que tem feito muito sucesso com os fãs. Na Toni Toys, é possível encontrar um conjunto de Lego com 248 pessoas e, na Saraiva, o livro “Star Wars – A Coleção Definitiva de Action Figure”.

Marvel

Quem curte os heróis da Marvel, como Homem de Ferro, Thor, Homem-Aranha, Capitã Marvel, pode aproveitar as opções de camisetas e canecas da Pitica’s com destaque para uma caneca especial do Stan Lee. Além disso, é possível encontrar no quiosque também algumas peças para pets, como roupinhas e coleiras com o tema. Se o seu negócio é ler os quadrinhos, vale uma passada no quiosque da Promo Livros, com HQs dos Vingadores e do Arqueiro Verde e outros personagens. Já na Saraiva, tem as histórias do Homem-Formiga, dos Guardiões da Galáxia – Rocket Raccoon & Groot, A morte do Capitão América e a HQ do Pantera Negra. Na Centauro, a meninada que pratica esportes encontra roupas de natação, camisetas, bonés, mochilas e bolsas com estampas do Homem-Aranha e outros heróis.

Harry Potter

A turma dos bruxinhos de Harry Potter tem destaque em diversas lojas do Shopping Bosque dos Ipês. Na Toni Toys, tem um quebra-cabeça de 1.000 peças. Para quem quer renovar o guarda-roupa, vale a pena conferir as estampas da Renner e da Riachuelo e, ainda, da Pitica’s, onde quem leva uma camiseta com o tema ainda ganha 50% de desconto em um kit de quatro livros (com guia de colecionador).

DC

Se você é mais fã do Batman, do Super-Homem e da Mulher Maravilha, vale a pena conferir as opções de quebra-cabeças da Toni Toys. O de 500 peças da Liga da Justiça e o 3D do Batman, com 300 peças. Na Renner e na Pitica’s você também pode encontrar camisetas variadas com os heróis da DC e, no quiosque da Promo Livros, existem diversas HQs com preços especiais para os fãs.

Cinema

Além desses personagens, muitos outros podem ser encontrados no Shopping Bosque dos Ipês, que ainda é a casa do UCI Cinemas em Campo Grande. Na programação, “Mortal Kombat” estreia com muita expectativa por parte dos fãs. “Demon Slayer – Mugen Train” continua em cartaz e é uma boa pedida para comemorar a data. Vale a pena conferir também a promoção especial da Saraiva: para marcar o Dia da Toalha e o Dia do Orgulho Nerd, as pessoas que forem até a loja com uma toalha ganham 20% de desconto em diversos produtos selecionados no segmento de games, geek e livros.

(Marcelo Rezende com assessoria)