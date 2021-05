Dezenas de idosos ficam fora da fila para a segunda dose da Coronavac

Dezenas de idosos deixaram de tomar a segunda dose da Coronavac marcada para esta segunda-feira (10). A imunização foi destinada ao público com agendamento para o dia 21 de abril, aplicada no polo de vacinação Seleta, localizada no bairro Amambaí, em Campo Grande.

Populares que não conseguiram tomar a vacina, mandaram um vídeo para o jornal O Estado Online, no qual, pelo menos 50 pessoas esperavam na fila. A equipe de reportagem esteve no local e conversou com idosos que não conseguiram chegar a tempo e voltaram para casa sem a dose de reforço.

Para o aposentado Luís de Souza de 73 anos, tomar a próxima dose está sendo uma tarefa difícil. ” Na primeira vez eu fui até um ponto de vacinação, cheguei lá e já fui atendido. Agora, fui até o posto do meu bairro e falaram para eu voltar depois. Quando retornei me disseram para vir até a Seleta. Na fila, eu e minha esposa fomos informados que já havia acabado” conta.

Segundo o responsável pelo polo, cerca de 700 pessoas passaram pelo local e conseguiram atendimento, que teve início às 7h30. Uma delas foi a aposentada Célia Ivone de 72 anos, quando chegou, ela recebeu a informação de que não teria mais doses e depois, conseguiu ser contemplada. “Vim de Uber, na hora de pegar a senha falaram que tinha acabado, depois me chamaram e falaram que ainda tinha uma dose. Na hora eu fiquei muito triste, agora estou feliz e aliviada, cheguei a pegar Coronavírus e quase morri, fiquei até intubada. Agora estou sentindo uma gratidão enorme” relata emocionada.