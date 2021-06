Dez municípios de MS recebem novas viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros

Foram entregues pelo Governador do Estado Reinaldo Azambuja, dez novas viaturas de resgate para o Corpo de Bomeiros de Mato Grosso do Sul. As chaves dos veículos foram entregues aos comandantes e prefeitos dos dez municípios em uma solenedade restrita seguindo todas as medidas de biossegurança.

Reinaldo Azambuja disse durante as entregas que o investimento de R$2,9 milhões irá melhorar o atendimento à população. “São veículos importantes, que fortalecem as estruturas municipais de apoio e combate à pandemia, com unidades de resgate com todos os equipamentos necessários, para agilizar o transporte de pacientes. Esta já é a quinta entrega que realizamos neste ano para as forças de segurança”.

Segundo o secretário de justiça e Segurança pública, Antônio Carlos Videira, as novas unidades são viaturas de última geração e serão entregues para municípios estratégicos no apoio às ações contra a pandemia.

Os municípios a receberem as novas viaturas Mercedes Benz-416 Sprinter, tipo furgão, cada uma no valor de R$ 293.646,00 foram: Amambai, Caarapó, Fátima do Sul, Coxim, Costa Rica, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina e Paraíba.

De acordo com o secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel, a entrega é mais um investimento na área de segurança. “O Corpo de Bombeiros nunca teve um investimento tão intenso, com viaturas novas em diferentes modelos, como unidades de resgate, combate a incêndio no Pantanal e até aeronave que está sendo licitada”.

As novas viaturas serão usadas para atendimentos às vítimas de acidentes que precisam de uma ação emergencial, antes de serem levadas aos hospitais. Elas possuem equipamentos que permitem a tripulação prestar os primeiros socorros, para estabilizar, imobilizar e transportar o paciente de forma adequada.

De acordo com o governador mais 34 municípios também receberão novas unidades de resgate, para reforçar a estrutura e frota do Corpo de Bombeiros em diferentes regiões do Estado.

Com informações da assessoria

Foto: Chico Ribeiro