Detran retorna com atendimentos presenciais a partir desta sexta-feira

Por conta das medidas restritivas contra o novo coronavírus, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) ficou quase 15 dias sem atendimento presencial em 43 cidades. Porém, nesta sexta-feira (25), o atendimento volta ao normal.

A gerente regional do órgão, Laiza Machado, destacou que todos agendados até o último dia 14 de junho serão atendidos conforme comunicado feito pelos servidores por telefone, SMS ou e-mail.

“Ninguém vai ficar sem atendimento, estamos preparando três sábados consecutivos de mutirão para colocar em dia qualquer situação que possa ter sido atrasada em função deste período de fechamento”, afirmou a gerente.

Importante salientar ainda que há uma série de prazos suspensos por tempo indeterminado conforme por conta da resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) 832/21.

Na prática, estão interrompidos os prazos para serviços como transferência de veículos adquiridos desde 24 de fevereiro deste ano, o registro de veículos novos comprados desde 11 de março deste ano, além de defesa de autuação e recurso de multas, indicação de condutor infrator e recurso de suspensão de cassação de CNH, todos com prazo de 26 de março de 2021.

Também ainda são válidas as habilitações vencidas desde março do ano passado e que o prazo de regularização está suspenso. Os proprietários de veículos apreendidos durante o período de fechamento do departamento terão uma semana para quitar os débitos e retirá-los com o abono dos dias em que não houve atendimento. Quem não procurar o departamento nesta semana não terá direito ao abono. (Com assessoria)