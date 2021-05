Detran-MS agora oferece opção para pagamentos com PIX

A partir deste mês, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) passa a ser o primeiro órgão público do Estado a oferecer o PIX como opção para o pagamento de guias. O lançamento oficial do serviço acontece nesta terça-feira (18) na Secretaria de Fazenda.

O objetivo é oferecer agilidade e segurança a condutores e proprietários de veículos de Mato Grosso do Sul que agora podem optar pelo pagamento das guias também pelo celular ou pelo Portal de Serviços, sem a necessidade de sair de casa ou imprimir guias.

O pagamento com o PIX é oferecido para todos os serviços que estão disponíveis no Portal Meu Detran e no aplicativo do Detran.

O diretor de Tecnologia da Informação do Departamento, Robson Alencar, explica que esse é mais um serviço que simplifica o dia a dia do contribuinte. “Estamos trabalhando para modernizar a oferta de serviços de modo que o cliente não perca tempo indo a uma agência apenas para fazer um pagamento. Isso pode ser feito de qualquer lugar a qualquer hora”

O PIX é um meio eletrônico e instantâneo de pagamentos e transferências bancárias que foi criado pelo Banco Central do Brasil. Com ele, transações podem ser feitas pelo celular a qualquer hora do dia, bastante que o cliente possua uma conta-corrente, poupança ou de pagamento. (com assessoria)