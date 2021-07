Detran abre mais de 1.100 vagas para exames práticos e teóricos nos próximos sábados

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), abriu agendamento para realização de exames práticos e teóricos de direção veicular, nos próximos três sábados, dias 3, 10 e 17, em Campo Grande. Serão 300 vagas para a categoria B e 90 para o exame teórico, além dos exames médicos e psicológicos para cada dia.

“Como da vez passada, esse dia extra é para atender a alta demanda dos candidatos a primeira habilitação. Depois de alguns dias fechados por conta dos decretos e risco de contaminação do Covid, nós nos reunimos e decidimos abrir as vagas para que não haja nenhum acumulo na demanda”, explica a diretora de Habilitação, Lina Issa Zeinab.

Ao todo, estão disponíveis 1.170 vagas entre exames práticos e teóricos. Para evitar aglomeração, os exames práticos para categoria B terão 150 vagas pela manhã e mais 150 a tarde. Já os práticos serão divididos em três horários, 8h15, 10h e 13h com 24 alunos por período na forma presencial e mais seis em cada horário de forma online, em cada um dos três dias.

Os atendimentos presenciais foram suspensos por 10 dias, de 14 a 24 de junho, depois de Mato Grosso do Sul ser classificado com a bandeira cinza, grau extremo de contaminação do Coronavírus, pelo Prosseguir. A recomendação foi publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 10.

Mesmo com a paralisação no atendimento, as aulas práticas que acontecem na Sede do Detran, não foram suspensas. “O decreto do município permitiu o atendimento normal dos CFC’s (Centro de Formação de Condutores) e para que os alunos não fossem prejudicados, a pista de aula prática continuou aberta durante esse período, claro com todas as medidas de biossegurança obrigatórias”, concluiu a diretora.

Agendamento

O agendamento é de responsabilidade do CFC.