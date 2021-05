‘Detetive particular’ liga para delegado antes de provocar acidente embriagado

O suspeito tentava se comunicar com os policiais pelo ‘‘Código Q”

A Polícia Civil, através do SIG (Setor de Investigações Gerais), prendeu na quarta-feira (5) um homem, de 36 anos, suspeito de se auto-denunciar e ter provocado um acidente embriagado em Ribas do Rio Pardo, a aproximadamente 97 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, o autor conseguiu ligar para o delegado de Polícia Civil do Município. No telefonema, o homem se identificou e dizia palavras desconexas tentando se comunicar inúmeras vezes pelo ‘‘Código Q”, muito utilizado nos meios policiais.

Suspeitando que o homem estivesse embriagado, os policiais civis pediram sua localização. Imediatamente, uma equipe composta por um investigador e um delegado, foram até a região informada e encontraram um acidente entre dois veículos, sendo um deles conduzido pelo suposto detetive particular.

Em entrevista, a equipe policial percebeu que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala pastosa, conversas desconexas, forte odor etílico, andar cambaleante e olhos avermelhados.

Aos policiais, o detetive admitiu ter bebido antes de tomar a direção de veículo automotor. Ele estava com um amigo no banco do passageiro, que também confirmou que o suspeito dirigia sob o efeito de álcool.

Na sequência, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis. Foi negado o arbitramento de fiança, tendo em vista que se trata de pessoa com extensa ficha criminal, com condenações anteriores por apropriação indébita e estelionato. Acesse também: Polícia prende traficantes em bairros conhecidos pelo crime em Campo Grande