Vulcão em MS? Repórter investiga mistério na Vila Silvia Regina

A equipe de reportagem do jornal O Estado Online foi até o bairro Vila Silvia Regina, investigar uma espécie de fogo subterrâneo às margens da avenida João Júlio Dittmar, numa mata próximo de um córrego da região do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental), o caso se trata de materiais orgânicos pegando fogo na parte inferior do solo. Mas foram contestados por moradores que alegam nunca ter lixão no local. Assista a reportagem na íntegra no Facebook.

Morador há mais de 30 anos na região, Gorgino Dolores conta que o mistério existe há anos, e que sai muita fumaça e vapor quente no local. Além disso, o fogo está 'andando' por baixo da terra, causando erosões e degradando árvores.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)