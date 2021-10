Vento atrapalha no pouso e paraquedista cai sobre rede elétrica

Na manhã desta segunda-feira (11), um homem foi socorrido após pousar com o paraquedas reserva sobre uma rede elétrica, durante um evento no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, a aproximadamente 329 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Ponta Porã News, o envolvido é um atleta e morador do município. Ele disse que teve problemas com o equipamento principal por conta do vento e precisou abrir o paraquedas reserva, perdendo a precisão no pouso.

Durante o atendimento realizado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o paraquedistas estava consciente e não aparentava nervosismo, apesar do susto. Em seguida, técnicos da Energisa foram acionados para desligar a rede, para que o paraquedas fosse retirados dos fios com segurança.